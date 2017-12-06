Бажин объявил о начале работы с Осакой

Саша Бажин, бывший спарринг-партнёр американки Серены Уильямс, в прошлом сезоне работавший с датчанкой Каролиной Возняцки, в своём «твиттере» сообщил о начале сотрудничества с японкой Наоми Осакой. По ходу сезона — 2016 Осака поднималась на 40-ю строчку, а 2017-й завершила на 68-м месте. 20-летняя Осака считается одной из талантливых теннисисток нового поколения, но пока ей не хватает стабильности.



Чуть ранее Возняцки в интервью Ekstra Bladet так прокомментировала причины прекращения работы с Бажиным: «Всё было здорово, мы хорошо ладили. Но я знаю, что он мечтает стать тренером, а это не то, что сейчас нужно в моей команде. Мы расстались на хорошей ноте, и я желаю ему удачи во всём».