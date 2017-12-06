Штепанек: главным моим мотивом для работы с Джоковичем были не деньги

Чех Радек Штепанек прокомментировал информацию о начале сотрудничества с бывшей первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Я недолго думал над предложением Новака, которое было достаточно финансово привлекательным. Но моим главным мотивом были не деньги. Возможность поработать с Новаком — это не только большая честь, но и огромная ответственность.

Я постараюсь помочь Новаку добиться максимума. Андре Агасси будет приезжать только на крупнейшие турниры, а я буду с Новаком каждый день. Мы уже пообщались, и я понял, что мы на одной волне. Самое важное — понимать друг друга и осознавать, чего мы хотим добиться», — цитирует Штепанека Tennis World USA.