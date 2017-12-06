Лидер посева россиянин Скатов вышел во 2-й круг Orange Bowl

Российский теннисист Тимофей Скатов, посеянный на престижном юниорском турнире Orange Bowl под первым номером, вышел во второй круг. На старте соревнований в Плантейшене (США) он обыграл американца Джейсера Лайонса со счётом 6:0 6:1.

За выход в четвертьфинал Скатов поспорит с представителем Германии Леопольдом Зимой. В женском турнире Россия не представлена.

В 2016 году победителями Orange Bowl стали серб Миомир Кецманович и представительница Словении Кайя Джуван. Соревнования в Плантейшене завершатся 10 декабря.