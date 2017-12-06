Надаль: Федерер пошёл на большой риск и провёл фантастический сезон

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о состоянии здоровья и прокомментировал календарь швейцарца Роджера Федерера.

«Я не смог завершить 2016 год так, как мне хотелось бы. Но если бы мне тогда сказали, что в дальнейшем всё сложится так здорово, то я сразу бы согласился. Что касается моего колена, то его текущее состояние не так важно. Главное, привести себя в оптимальную форму через месяц. Сейчас я отдыхаю, чтобы как можно лучше провести первые турниры сезона. Я собираюсь сыграть в Абу-Даби, Брисбене и на Открытом чемпионате Австралии. Считаю это расписание оптимальным и надеюсь, что выбор окажется правильным.

Федерер провёл фантастический сезон. То, что он сделал, — очень сложно. Играя редко, очень трудно выигрывать почти каждый турнир, в котором участвуешь. Это большой риск», — приводит слова Надаля Tennis World.