Стрыцова начала работать с бывшим тренером Квитовой и Кар. Плишковой

Новым тренером чешки Барборы Стрыцовой, прекратившей сотрудничество с Игором Брукнером, стал её соотечественник Давид Котыжа. Котыжа начинал работу в женском туре как тренер Люси Шафаржовой, с ней он работал с 2006 по 2008 год. В середине сезона-2008 Давид кратковременно помогал Ивете Мельцер (тогда ещё Бенешовой), а в то межсезонье Котыжу пригласила Петра Квитова.



С Петрой Давид работал больше семи лет. После этого Котыжу переманила Каролина Плишкова, которая, однако, рассталась с ним в ходе сезона-2017. Интересно, что при этом Квитова начала работать с Иржи Ванеком, до того тренировавшим как раз Плишкову.