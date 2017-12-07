Муратоглу: Багдатис получил деньги и известность, после чего решил не рисковать

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров серии «Большого шлема» американки Серены Уильямс, рассказал, почему, на его взгляд, киприоту Маркосу Багдатису не удалось раскрыть свой потенциал в полной мере.

«То, что произошло с Маркосом, происходит с большинством игроков. У каждого теннисиста в голове есть свои цели. Конечно, каждый скажет, что хочет быть первым, но только единицы действительно в это верят. „Ты хочешь достичь большего? Да. Ты готов делать больше? Нет“. Чаще всего бывает именно так. Люди устают физически или морально и не хотят рисковать, работая ещё больше. Человек начинает играть, достигает определённого успеха, получает известность, особенно в небольшой стране, деньги, возможности.

Это печально, потому что большинство из них потом жалеют о своём решении, что не перебороли себя в определённый момент. Они звонят мне через год, просят вернуться, но это уже прошлое. Я уже в другом проекте, с другим игроком, который хочет играть", — приводит слова Муратоглу Sky Sport Italia.