Скатов вышел в третий круг Orange Bowl

Российский теннисист Тимофей Скатов, посеянный на престижном юниорском турнире Orange Bowl под первым номером, вышел в третий круг, в двух партиях обыграв представителя Германии Леопольда Зиму со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

На старте соревнований в Плантейшене Тимофей победил американца Джейсера Лайонса со счётом 6:0 6:1.

За выход в четвертьфинал Скатов поспорит с представителем Чехии Йонасом Форейтеком. В женском турнире Россия не представлена.

В 2016 году победителями Orange Bowl стали серб Миомир Кецманович и представительница Словении Кайя Джуван. Соревнования в Плантейшене завершатся 10 декабря.