Демолинер: я за год заработал столько, сколько «одиночник» за поражение на ТБШ

34-я ракетка мира в парном разряде бразилец Марсело Демолинер рассказал о финансовых трудностях специалистов по игре в паре.

«Если бы я не получил помощи от друзей и спонсоров, то ничего бы не заработал. А так, я смог завершить сезон в топ-40 и заработать за год примерно $ 50 тыс. Столько же получает игрок, уступивший в первом круге турнира „Большого шлема“ в одиночном разряде. Это слишком большая разница, и я не думаю, что мы должны получать одинаково, но исправить ситуацию в лучшую сторону возможно.



АТР считает, что парные матчи не интересны публике. Чтобы быть успешным, нужно входить в топ-20», — приводит слова Демолинера Tennis News.