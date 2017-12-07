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Демолинер: я за год заработал столько, сколько «одиночник» за поражение на ТБШ

Теннис

34-я ракетка мира в парном разряде бразилец Марсело Демолинер рассказал о финансовых трудностях специалистов по игре в паре.

«Если бы я не получил помощи от друзей и спонсоров, то ничего бы не заработал. А так, я смог завершить сезон в топ-40 и заработать за год примерно $ 50 тыс. Столько же получает игрок, уступивший в первом круге турнира „Большого шлема“ в одиночном разряде. Это слишком большая разница, и я не думаю, что мы должны получать одинаково, но исправить ситуацию в лучшую сторону возможно.

АТР считает, что парные матчи не интересны публике. Чтобы быть успешным, нужно входить в топ-20», — приводит слова Демолинера Tennis News.

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