Кирьос, Димитров, А. Зверев сыграют на турнире Fast4 в Сиднее

Австралиец Ник Кирьос, болгарин Григор Димитров и немец Александр Зверев сыграют на выставочном турнире Fast4, который пройдёт в Сиднее 8 января, сообщает Tennis World USA.

В Fast4 нет счёта «больше», сет играется до победы первого из игроков в четырёх геймах, при счёте 3:3 играется тай-брейк.

“Этот турнир отличается от того, к чему мы привыкли в туре. Решающие розыгрыши здесь случаются рано, что делает матчи очень увлекательными для зрителей и игроков. Не секрет, что мне очень нравится такая атмосфера. Участие в этом турнире в прошлом году стало прекрасным опытом для меня”, — сказал Кирьос.