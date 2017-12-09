Янкович пропустит Australian Open — 2018 и вернётся не раньше марта

Экс-первая ракетка мира сербка Елена Янкович сообщила, что не выступит на первом в сезоне турнире «Большого шлема» — Australian Open.



«Скорее всего, я вернусь не раньше, чем к турниру в Индиан-Уэллсе или Майами. Сейчас моя главная цель — полностью восстановиться. Я играю в туре уже 17 лет, и за все эти годы у меня ни разу не было возможности взять нормальный отпуск, отдохнуть, набраться сил и не думать ни о чём. Я хочу выступать в туре ещё какое-то время, но конкретных решений на этот счёт сейчас принимать не буду», — приводит слова Янкович B92".



Отметим, что Янкович закончила сезон — 2017 159-й ракеткой мира. Таким образом, Елена могла сыграть только в квалификации австралийского чемпионата.