Шарапова, Веснина и Кузнецова претендуют на звание главной любимицы болельщиков

Официальный сайт WTA объявил о начале голосовании по номинации «Главная любимица болельщиков» по итогам 2017 года. На это звание претендуют: Йоханна Конта (Великобритания), Серена Уильямс (США), Каролина Возняцки (Дания), Гарбинье Мугуруса (Испания), Коко Вандевей (США), Анжелика Кербер (Германия), Симона Халеп (Румыния), Елена Веснина (Россия), Юлия Гёргес (Германия), Кристина Младенович (Франция), Доминика Цибулкова (Словакия), Катрин Беллис (США), Элина Свитолина (Украина), Каролин Гарсия (Франция), Пэн Шуай (Китай), Эшли Барти (Австралия), Петра Квитова (Чехия), Люси Шафаржова (Чехия), Елена Остапенко (Латвия), Мария Шарапова (Россия), Светлана Кузнецова (Россия), Эжени Бушар (Канада), Слоан Стивенс (США), Винус Уильямс (США), Агнешка Радваньска (Польша) и Каролина Плишкова (Чехия).

Агнешка Радваньска побеждала в этой категории шесть лет подряд.

Проголосовать можно на сайте тура.