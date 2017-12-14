Хьюитт возобновит карьеру, чтобы сыграть в паре с Гротом на Australian Open

Капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт, завершивший карьеру в 2016 году, принял решение сыграть в паре с Самуэлем Гротом на Открытом чемпионате Австралии 2018 года.

«Мы обсудили это с Ллейтоном. Это идеальный вариант для меня. Я был рядом во время ухода Ллейтона из тенниса. Здорово, что он будет рядом, когда я завершу карьеру. Я знаю его не только по теннису, он мой отличный приятель», — цитирует Грота Herald Sun.

“Будет очень весело, а в этом и заключается Australian Open. Я буду наслаждаться игрой. Мы много тренировались каждый день и не будем просто отбывать номер. Мы настроены на борьбу”, — сказал Хьюитт.