Павлюченкова стала 6-й по количеству выигранных матчей в хардовом сезоне

Официальный сайт WTA подвёл статистические итоги хардовой части сезона. В частности, по проценту выигранных матчей первое место заняла украинка Элина Свитолина, а по количеству побед — датчанка Каролина Возняцки.

Процент побед в хардовом сезоне (минимум сыгранных 15 матчей)

1. Элина Свитолина (Украина) — 79,1%.

2. Каролина Плишкова (Чехия) — 76,5%.

3. Каролина Возняцки (Дания) — 75,9%.

Количество побед и поражений

1. Каролина Возняцки (Дания) — 41-13.

2. Каролина Плишкова (Чехия) — 39-12.

3. Юлия Гёргес (Германия) — 35-14…

6. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 31-17.

Больше всего титулов на харде взяла украинка Элина Свитолина — 3 (Тайбэй, Дубай, Торонто). В активе россиянки Анастасии Павлюченковой 2 трофея (Монтеррей, Гонконг).