Павлюченкова стала 6-й по количеству выигранных матчей в хардовом сезоне

Официальный сайт WTA подвёл статистические итоги хардовой части сезона. В частности, по проценту выигранных матчей первое место заняла украинка Элина Свитолина, а по количеству побед — датчанка Каролина Возняцки.
Процент побед в хардовом сезоне (минимум сыгранных 15 матчей)
1. Элина Свитолина (Украина) — 79,1%.
2. Каролина Плишкова (Чехия) — 76,5%.
3. Каролина Возняцки (Дания) — 75,9%.
Количество побед и поражений
1. Каролина Возняцки (Дания) — 41-13.
2. Каролина Плишкова (Чехия) — 39-12.
3. Юлия Гёргес (Германия) — 35-14…
6. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 31-17.
Больше всего титулов на харде взяла украинка Элина Свитолина — 3 (Тайбэй, Дубай, Торонто). В активе россиянки Анастасии Павлюченковой 2 трофея (Монтеррей, Гонконг).