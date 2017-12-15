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Хаас: в 2018 году поработаем над красотой теннисного сада Индиан-Уэллса

Теннис

Директор турнира в Индиан-Уэллсе Томми Хаас сообщил, что в 2018 году вокруг теннисной арены будет проведено дополнительное озеленение. Будут посажены 62 пальмы, а также появится множество цветочных инсталляций. Кроме того планируется открыть два новых фонтана.

«Каждый год мы стремимся делать наш турнир лучше, чтобы болельщики получали ещё больше удовольствия. В 2018 году мы поработаем над тем, что делает наш турнир уникальным, — несравненной красотой теннисного сада Индиан-Уэллса. Мы с нетерпением ждём возможности пригласить болельщиков в наш теннисный рай, чтобы показать красоту арены», — цитирует Хааса официальный сайт тура.

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