Квитова: я просто рада, что все пальцы на месте

Чешка Петра Квитова рассказала о восстановлении после операции на руке, которую человек, пытавшийся ограбить её квартиру, поранил ножом.



«Этот год прошёл как на американских горках. Начало было не очень хорошим, и я рада, что он заканчивается. Теперь я снова могу смотреть на всё позитивно.



Я слышала разговоры о том, что никогда не смогу вновь играть в теннис, но подумала: „Ну нет, я им всем ещё покажу. Зачем все говорят это?“ Мне было очень больно и обидно чувствовать, что в меня не верят.



Через неделю после операции я задала доктору вопрос: „Как думаете, я смогу сыграть в этом году на Уимблдоне?“ Он не сразу ответил, а потом начал говорить о том, что мы будем работать над этим, бла-бла-бла. Я поняла, что будет нелегко.



Я довольна тем, как восстановилась после этого. Можно сказать, я начала жизнь с новой рукой, и мне начинает это нравится. В конце концов, я просто рада, что все пальцы на месте», — приводит слова Квитовой Sport360.