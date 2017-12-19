Дювал: я брала пример с Клейбановой, когда она входила в топ-30

Американка Виктория Дювал, сумевшая вернуться в теннис, победив лимфому Ходжкина, призналась, что большую поддержку её оказала россиянка Алиса Клейбанова, также справившаяся с этим недугом.

“Когда я проходила курс лечения, Алиса меня очень поддерживала. Она прошла через то же самое и могла сказать мне много хорошего, подбодрить меня. После этого мы продолжали общаться, я слежу за её результатами, а она за моими.

Перед турниром ITF в Лаббоке она написала мне сообщение и предложила сыграть в паре. Я понимала, насколько здорово то, что мы обе вновь можем играть. Я ответила: «Конечно». У нас даже не было рейтинга, так что пришлось играть в квалификации. Это был прекрасный опыт. Я брала пример с неё, когда она входила в топ-30. Выйти на корт в паре с ней — это было нечто», — цитирует Дювал официальный сайт тура.