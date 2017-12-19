Чемпионка Уимблдона-2013 Бартоли решила возобновить карьеру

Победительница Уимблдона-2013, бывшая седьмая ракетка мира француженка Марион Бартоли объявила о возобновлении карьеры. Возвращение 33-летней спортсменки на корт запланировано на турнире в Майами в марте.

«Рада объявить о возвращении в WТА в следующем году. С нетерпением жду встречи с вами во время моих матчей. Хочу поделиться удивительными эмоциями», — написала Бартоли на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Бартоли.

Марион Бартоли завершила карьеру в 2013 году, через несколько месяцев после триумфа на Уимблдоне. В феврале 2016-го теннисистка подхватила в Индии вирус, и это вызвало серьёзные аллергические реакции. Она была вынуждена перенести переливание крови и долгий курс восстановления.