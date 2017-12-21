Винус Уильямс избежала обвинений в связи с участием в ДТП со смертельным исходом

Американской теннисистке Винус Уильямс не будут предъявлены обвинения по итогам расследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, которое повлекло за собой смерть 78-летнего человека. Инцидент произошёл на одном из перекрёстков Палм-Бич-Гарденс 9 июня 2017 года.



«На основании результатов расследования и соответствующих законов штата Флорида, никаких обвинений по данному делу предъявлено не будет», — приводит выдержку из отчёта городского полицейского управления издание Sun Sentinel.



Правоохранительные органы занимались делом о столкновении находившейся за рулём своего внедорожника спортсменки и автомобиля пенсионера Джерома Барсона. Водитель был госпитализирован с повреждением селезёнки и многочисленными переломами, а спустя 13 дней скончался в реанимации, супруга погибшего осталась в живых.



В предварительном отчёте об аварии было сказано, что Уильямс виновна в ДТП. Однако после изучения видеозаписей следователи пришли к выводу, что теннисистка действовала в рамках ПДД, въезжая на перекрёсток. Установлено, что другой автомобиль, который не участвовал в аварии, заставил Уильямс затормозить и задержаться на перекрёстке. Когда сигнал светофора изменился на зелёный, машина супругов начала движение и столкнулась с внедорожником Уильямс.



При этом представители пострадавшей семьи Барсонов в суде выразили несогласие с результатами расследования и намерены добиваться его продолжения.