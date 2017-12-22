Хенман: если Маррей не готов на сто процентов, то точно должен пропускать AO

Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенман посоветовал своему соотечественнику Энди Маррею пропустить Открытый чемпионат Австралии, если он не будет полностью готов. Накануне стало известно, что бывшая первая ракетка мира вновь испытывает проблемы с бедром и может пропустить начало сезона.

«Если Энди не полностью здоров, то он точно должен пропускать Australian Open. Он знает это лучше всех. Игра сложна сама по себе, даже если ты готов на сто процентов. А если готовность составляет лишь 90%, то он сможет пройти лишь пару кругов в Мельбурне, а затем его организм сдастся. Какой в этой смысл? В своей карьере он ставит перед собой цели выигрывать турниры «Большого шлема», так что ему нужно сохранять терпение и восстанавливаться полностью», — цитирует Хенмана Tennis World USA.