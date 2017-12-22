Тренер Соболенко: как мне показалось, Шарапова не была авторитетом для Арины

Личный тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко Халил Ибрагимов оценил возможность того, что его подопечная станет первой ракеткой мира, а также прокомментировал её поражение от россиянки Марии Шараповой в финале турнира в Тяньцзине со счётом 5:7, 6:7 (8:10).

«И Вика Азаренко, и Серена Уильямс, насколько я знаю, собираются возвращаться. Их нельзя списывать со счетов. Загадывать, будет ли Арина первой, второй или третьей, думаю, не стоит. Если Арина станет третьей, то наверняка захочет подняться ещё выше. Чем больше есть у спортсмена, тем больше он хочет.

Атакующих игроков в туре много. Есть те, которые бьют сильнее и чаще попадают, чем Арина. Однако мне как человеку, которому сложно судить объективно, кажется, что Арина — уникальная теннисистка. Уникальность заключается в работоспособности, что считаю большой редкостью, при тех данных, которыми она обладает. Руки-ноги длинные, плечи широкие.

Матч Арины с Шараповой получился классным. Как мне показалось, Маша не была авторитетом для Арины. Арина не боялась выиграть у неё. Где-то поторопилась, где-то не справилась с эмоциями и, конечно, не ожидала, что Шарапова вытянет первый сет с 1:4, а второй — с 1:5. Надо отметить, что Маша, уступая в счёте, значительно прибавляет, что мы и увидели", — цитирует Ибрагимова Tut.