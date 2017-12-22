Болт получил «уайлд-кард» в основную сетку Australian Open

Определился один из последних обладателей «уайлд-кард» в основную сетку Australian Open — 2018. Им стал австралиец Алекс Болт, ранее проигравший Алексу Де Минору в финале национального плей-офф, чемпионы которого автоматически получают специальные приглашения на домашний турнир «Большого шлема».



Также «уайлд-кард» в мужском турнире получили американец Тим Смычек, француз Корентин Муте, кореец Сун Ву Квон и австралиец Танаси Коккинакис. Свободными остались два приглашения.



«Это лучший подарок на Рождество. Не могу даже представить себе лучшую новость. Спасибо федерации за этот шанс. Постараюсь использовать его сполна», — сказал Болт.

Стали известны 12 из 16 обладателей «уайлд-кард» на Australian Open — 2018