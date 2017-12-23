Саккари: опыт работы с Маратом и Динарой Сафиными многое дал мне

52-я ракетка мира гречанка Мария Саккари поделилась впечатлениями от совместной работы с бывшими лидерами рейтингов АТР и WТА соответственно Маратом и Динарой Сафиными на сборе в Монте-Карло в ноябре.

«На сборе в Монте-Карло я тренировалась с Томасом Юханссоном, там же в это время тренировался Марат Сафин, который готовился к ветеранскому турниру в Лондоне. Они давно знают друг друга и отлично общаются. Поэтому Томас попросил Марата поработать со мной. Мы работали в течение десяти дней. Было невероятно приятно и полезно тренироваться с такими людьми как Марат и Динара.

Они помогли мне улучшить подачу и посоветовали кое-что относительно моего стиля игры. Этот опыт дал мне многое. Нечасто удаётся поработать одновременно с двумя первыми ракетками мира и одной седьмой», — приводит слова Саккари Metro.