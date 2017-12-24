Ватутин победил на турнире ITF в Дохе

Россиянин Алексей Ватутин (1) подтвердил статус лидера посева на турнире серии ITF в Дохе с призовым фондом $ 15 тыс. В финале 25-летний теннисист, занимающий 172-е место в рейтинге АТР, обыграл немца Бенджамина Хассана со счётом 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Алексей исполнил один эйс, допустил три двойные ошибки, реализовал шесть брейк-пойнтов из 17, проиграв три гейма на своей подаче.

Ватутин за свой успех получит 18 очков. Его оппонент по решающему поединку располагается на 633-й позиции в мужской табели о рангах.