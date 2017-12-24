Бадж: Азаренко сейчас тяжело, она ведёт настоящую битву

Директор турнира в Окленде Карл Бадж прокомментировал решение белоруски Виктории Азаренко об отказе от участия в соревнованиях.

«Виктория сейчас ведёт настоящую битву, из-за которой не сможет выступить в Окленде в этом сезоне. Ей сейчас тяжело. Она много и упорно тренировалась. Виктория настоящий профессионал, и очень хочет играть в теннис», — приводит слова Баджа Washington Post.

Азаренко не сыграет на турнире в Окленде

Напомним, что Виктория Азаренко ведёт судебное разбирательство с отцом своего сына Лео по определению места жительства ребёнка.