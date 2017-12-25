Давыденко в 3-й раз стал отцом

Бывшая третья ракетка мира российский теннисист Николай Давыденко в третий раз стал отцом. Его супруга Ирина в «Инстаграме» сообщила о рождении ребёнка.

В 2012 году в семье Давыденко родилась дочь Екатерина, в 2015-м — сын Константин.

Давыденко завершил карьеру в 2014 году. На его счету 21 титул на турнирах ATP в одиночном разряде. В 2009 году Николай стал победителем Итогового чемпионата ATP.

Давыденко дважды доходил до полуфинала «Ролан Гаррос» и US Open. В 2006 году он в составе сборной России выиграл Кубок Дэвиса.