Эррани, отбывшая дисквалификацию, получила «уайлд-кард» на турнир в Окленде

Бывшая пятая ракетка мира итальянка Сара Эррани, занимающая 98-е место в рейтинге WТА, получила «уайлд-кард» от организаторов турнира в Окленде, который пройдёт на харде с 1 по 7 января 2018 года.

Напомним, в допинг-пробе Эррани от 16 февраля 2017 года было обнаружено запрещённое вещество летрозол. По решению независимого трибунала срок дисквалификации Эррани составил два месяца, начиная с 3 августа. Её результаты в период с 16 февраля до 7 июня 2017 года (дата следующего отрицательного теста) аннулированы.