Альмагро перенёс операцию на колене

Испанский теннисист Николас Альмагро сообщил, что 26 декабря перенёс операцию на колене и будет вынужден пропустить несколько месяцев.

«В моей жизни вновь случился непростой момент, который так хотелось бы избежать. Однако я ещё вернусь. Операция на колене, и прощай, 2017-й. Пришло время подумать о других вещах. Я буду продолжать бороться для реализации своих мечт. Сезон 2018 года для меня начнётся на несколько месяцев позже, но я постараюсь вернуться на вершину», — написал Альмагро в своём «инстаграме».