Донской и Южный сыграют на турнире в Софии в феврале 2018 года

Стал известен состав участников мужского турнира в Софии, который пройдёт в феврале 2018 года. Ранее стало известно, что титул в столице Болгарии будет защищать Григор Димитров.

В состав участников, в частности, вошли Жиль Мюллер (Люксембург), Адриан Маннарино (Франция), Робин Хасе (Нидерланды), Чхун Хён (Южная Корея).

Россию на турнире в Софии представят Евгений Донской и Михаил Южный.

В финале соревнований в Софии 2017 года Димитров обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 6:4.