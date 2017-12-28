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Андерсон победил Карреньо-Бусту в четвертьфинале турнира в Абу-Даби

Теннис

Южноафриканец Кевин Андерсон в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Бусты со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.

За выход в финал 31-летний уроженец Йоханнесбурга, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, поспорит с австрийцем Домиником Тимом (3). В другом полуфинале серб Новак Джокович (2) сыграет либо с россиянином Андреем Рублёвым, либо с испанцем Роберто Баутистой-Агутом. Финалисты определятся в пятницу, 29 декабря.

Абу-Даби 2018. 1/4 финала
28 декабря 2017 года, четверг. 16:00 МСК
Пабло
Карреньо-Буста
Кевин
Андерсон
3:6 6:7
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