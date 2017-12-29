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Жеребьёвка турнира в Дохе состоится вечером 30 декабря

Теннис

Стало известно время жеребьёвки турнира категории ATP 250 в Дохе (Катар). Теннисисты будут распределены по сетке в 18:00 по местному времени, которое сейчас соответствует московскому.

В данный момент первой ракеткой соревнований является Доминик Тим. На турнир заявлены также Пабло Карреньо-Буста, Новак Джокович, Томаш Бердых, Альберт Рамос-Виньолас, Ришар Гаске, Андрей Рублёв, Евгений Донской и многие другие. Снялся с турнира только Жо-Вильфрид Цонга.

Для Джоковича, если он сыграет в Дохе, это станет первым турниром после Уимблдона.

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