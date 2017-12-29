Маррей не сыграет в матче за третье место в Абу-Даби, его заменит Карреньо-Буста

Стало известно расписание последнего игрового дня выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Первыми сыграют австриец Доминик Тим и испанец Пабло Карреньо-Буста, который заменит британца Энди Маррея. Напомним, Маррей провёл полуфинал в сокращённом формате из одного сета, уступив испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 2:6.



Затем состоится первый в истории турнира женский матч, в котором сыграют американка Серена Уильямс и латвийка Елена Остапенко. Завершит программу финальный матч, в котором Баутиста-Агут встретится с южноафриканцем Кевином Андерсоном, финалистом US Open — 2017.