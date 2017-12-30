Павлюченкова и Хачанов победили Вандевей и Сока в миксте на Кубке Хопмана

Россияне Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов в миксте победили американцев Коко Вандевей и Джека Сока со счётом 3:4 (3:5), 4:1, 4:2 в матче первого тура группового этапа Кубка Хопмана. Напомним, что ранее Анастасия проиграла Коко, а Карен уступил Джеку. Таким образом, сборная России потерпела поражение со счётом 1-2.

2 января 2018 года россияне в рамках борьбы в группе В сыграют с командой Швейцарии, за которую выступают Белинда Бенчич и Роджер Федерер, а 4 января встретятся с японцами Наоми Осакой и Юити Сугитой.