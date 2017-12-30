Касаткина сыграет с победительницей квалификации в Брисбене

В Брисбене состоялась жеребьёвка женского турнира, который пройдёт на харде с 1 по 7 января 2018 года. Лидер посева испанка Гарбинье Мугуруса (1) во втором круге встретится либо с немкой Кариной Виттёфт, либо с сербкой Александрой Крунич. Чешка Каролина Плишкова (2) за выход в четвертьфинал поспорит либо с американкой Катрин Беллис, либо с победительницей квалификации.

Россиянка Дарья Касаткина в первом круге встретится с победительницей отборочных соревнований.

Посмотреть основную сетку полностью можно на «Чемпионате».