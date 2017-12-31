Шарапова сыграет в Шэньчжэне 1 января третьим запуском на центральном корте

Стало известно расписание турнира категории WTA International в Шэньчжэне (Китай) на 1 января. Россиянка Мария Шарапова сыграет с румынкой Михаэлой Бузэрнеску третьим запуском на центральном корте. Поединок начнётся не раньше 14:00 по местному времени (9:00 мск). Перед Шараповой на главной арене соревнований свои матчи проведут китаянка Чжан Шуай (3) с россиянкой Анной Блинковой (Q) и румынка Симона Халеп (1) с американкой Николь Гиббз.



На корте номер два вторым запуском сыграет ещё одна россиянка, Екатерина Александрова. Ей будет противостоять швейцарка Стефани Фёгель (Q).