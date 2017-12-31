Тарпищев: пускай у вас всегда, везде и во всём будут только победы!

Член Международного олимпийского комитета, член исполкома Олимпийского комитета России, президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поздравил читателей «Чемпионата» с наступающим Новым годом.

«Дорогие читатели! От всей души поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы в следующем году было больше радости, удачи, счастья, чтобы вам сопутствовало добро. Пускай у вас всегда, везде и во всём будут только победы!» — сказал Тарпищев.

Видеопоздравление Шамиля Тарпищева можно посмотреть на «Чемпионате».