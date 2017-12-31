Кузнецова: желаю много любви, взаимности, благополучия и удачи!

Первая ракетка России Светлана Кузнецова поздравила всех с наступающим Новым годом.



«Дорогие друзья! Спешу поздравить вас с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам, чтобы всё совершилось так, как вы того желаете, чтобы самое плохое и негативное осталось в прошлом, уходящем году. Желаю вам много любви, ещё больше взаимности, счастья, здоровья, благополучия, и пусть вам сопутствует удача. Всего хорошего!» — сказала Кузнецова.

Посмотреть видеозапись поздравления от Кузнецовой можно в её «инстаграме».