Истомин одержал волевую победу над Джумхуром на турнире в Брисбене

Представитель Узбекистана Денис Истомин пробился во второй круг турнира в Брисбене, в трёх партиях одолев боснийца Дамира Джумхура (7) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 25 минут. Денис 7 раз подал навылет и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Брисбене 31-летний уроженец Оренбурга поспорит с представителем США Джаредом Доналдсоном. Турнир завершится 7 января.