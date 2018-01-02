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Соперницей Гёргес во втором круге турнира в Окленде будет Кужмова

Теннис

Словацкая теннисистка Виктория Кужмова (Q) вышла во второй круг турнира в Окленде, в двух партиях обыграв представительницу Новой Зеландии Джейд Льюис (WC) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут. Виктория 9 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Окленде Кужмова поспорит с представительницей Германии Юлией Гёргес, посеянной под вторым номером.

Окленд 2018. 1-й круг
02 января 2018 года, вторник. 11:30 МСК
Джейд
Льюис
Виктория
Кужмова
4:6 3:6
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