Соперницей Гёргес во втором круге турнира в Окленде будет Кужмова

Словацкая теннисистка Виктория Кужмова (Q) вышла во второй круг турнира в Окленде, в двух партиях обыграв представительницу Новой Зеландии Джейд Льюис (WC) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут. Виктория 9 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Окленде Кужмова поспорит с представительницей Германии Юлией Гёргес, посеянной под вторым номером.