Стрыцова: здорово, что мне удалось провести такую игру уже в начале сезона

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова прокомментировала свою победу над итальянкой Сарой Эррани в первом круге турнира в Окленде со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:4.

«Я боролась на протяжении всего поединка. Я понимала, что матч будет непростым, так как мы встречались уже 11 раз, и в большинстве случаев побеждала Сара. В этот раз я отлично себя чувствовала на корте. Здорово, что мне удалось провести такую игру уже в начале сезона, чтобы понять своё состояние и в чём нужно прибавить», — приводит слова Стрыцовой официальный сайт тура.