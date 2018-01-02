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Павлюченкова и Хачанов уступили Бенчич и Федереру в матче Кубка Хопмана в Перте

Теннис

Россияне Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов проиграли представителям Швейцарии Белинде Бенчич и Роджеру Федереру в матче Кубка Хопмана в Перте со счётом 3:4 (1:5), 4:3 (5:3), 1:4.

Ранее Хачанов уступил Федереру со счётом 3:6, 6:7 (8:10), а Павлюченкова проиграла Бенчич — 1:6, 6:3, 3:6.

Кубок Хопмана. Перт. Группа B
Швейцария — Россия — 3-0.

Сборная России потерпела второе поражение на турнире, швейцарцы одержали вторую победу. 4 января россияне встретятся с японцами, а команда Швейцарии сразится со сборной США.

Кубок Хопмана 2018. Группа В
02 января 2018 года, вторник. 16:45 МСК
Анастасия
Павлюченкова
Карен
Хачанов
Белинда
Бенчич
Роджер
Федерер
3:4 4:3 1:4
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