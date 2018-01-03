Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

Россиянка Екатерина Александрова во втором круге турнира в Шэньчжэне уступила румынке Ирине Бегу (4) со счётом 6:4, 1:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 5 минут. 23-летняя уроженка Челябинска, занимающая 96-е место в рейтинге WТА, сделала 6 эйсов, 5 двойных ошибок, 2 брейка и проиграла 5 геймов на своей подаче.

В четвертьфинале 27-летняя Бегу, которая располагается на 43-й позиции в женской табели о рангах, сыграет с венгеркой Тимей Бабош (8), разгромившей накануне польку Магду Линетт.