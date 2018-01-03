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Гёргес и А. Радваньска вышли в четвертьфинал соревнований в Окленде

Теннис

Полька Агнешка Радваньска (4) во втором круге турнира в Окленде победила американку Тейлор Таунсенд со счётом 6:3, 7:5. Следующей оппоненткой 28-летней уроженки Кракова, занимающей 28-е место в рейтинге WТА, станет ещё одна представительница США Сачия Викери (Q), одолевшая Веронику Сепеде-Ройг из Парагвая.

Вторая ракетка соревнований немка Юлия Гёргес во втором круге взяла верх над словачкой Викторией Кужмовой (Q) — 6:4, 6:0. В четвертьфинале Гёргес встретится со словенкой Полоной Херцог, одолевшей бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:4, 6:2.

Окленд 2018. 2-й круг
03 января 2018 года, среда. 10:55 МСК
Агнешка
Радваньска
Тэйлор
Таунсенд
6:3 7:5
Окленд 2018. 2-й круг
03 января 2018 года, среда. 05:30 МСК
Вероника
Сепеде-Ройг
Сачия
Викери
2:6 4:6
Окленд 2018. 2-й круг
03 января 2018 года, среда. 09:30 МСК
Виктория
Кужмова
Юлия
Гёргес
4:6 0:6
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