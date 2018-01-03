Гёргес и А. Радваньска вышли в четвертьфинал соревнований в Окленде

Полька Агнешка Радваньска (4) во втором круге турнира в Окленде победила американку Тейлор Таунсенд со счётом 6:3, 7:5. Следующей оппоненткой 28-летней уроженки Кракова, занимающей 28-е место в рейтинге WТА, станет ещё одна представительница США Сачия Викери (Q), одолевшая Веронику Сепеде-Ройг из Парагвая.

Вторая ракетка соревнований немка Юлия Гёргес во втором круге взяла верх над словачкой Викторией Кужмовой (Q) — 6:4, 6:0. В четвертьфинале Гёргес встретится со словенкой Полоной Херцог, одолевшей бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:4, 6:2.