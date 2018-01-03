Симон победил Баутиста-Агута, Пэр одолел Фучовича в Пуне

Француз Жиль Симон во втором круге турнира в Пуне оказался сильнее испанца Роберто Баутиста-Агута (3) со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Поединок продолжался 2 часа 2 минуты. 33-летний уроженец Ниццы, занимающий 89-е место в рейтинге АТР, исполнил 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки, сделал 3 брейка и проиграл 2 гейма на своей подаче. В четвертьфинале Симон сыграет либо с белорусом Ильёй Ивашко (Q), либо с испанцем Рикардо Охеда-Ларой (Q).

Также в четвертьфинал соревнований пробился француз Бенуа Пэр (4), победивший венгра Мартона Фучовича со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6). Его следующим оппонентом станет голландец Робин Хасе (5). Француз Пьер-Юг Эрбер (8) оказался сильнее индийца Юки Бхамбри — 4:6, 6:3, 6:4.