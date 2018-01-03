Сборная Бельгии всухую победила Австралию на Кубке Хопмана

Сборная Бельгии одержала победу над командой Австралии в матче второго тура группового этапа Кубка Хопмана в Перте. Элисе Мертенс одержала волевую викторию над Дарьей Гавриловой со счётом 2:6, 6:4, 6:2, Давид Гоффен оказался сильнее Танаси Коккинакиса — 6:4, 6:2, а в миксте Мертенс и Гоффен одолели оппонентов со счётом 4:3 (5:3), 2:4, 4:1.

Обе команды после двух туров имеют в активе по одной победе. В пятницу, 5 января, бельгийцы сыграют с канадцами, а австралийцы встретятся с теннисистами из Германии.