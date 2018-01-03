Бердых: доминированию «Большой четвёрки» пришёл конец

Чех Томаш Бердых выразил мнение, что молодые теннисисты составят конкуренцию представителям «Большой четвёрки» в борьбе за победы на турнирах «Большого шлема» в 2018 году.

«Думаю, по ходу сезона станет ясно, что доминированию „Большой четвёрки“ пришёл конец. Сейчас трудно это сказать наверняка, но для спорта смена поколений абсолютно нормальное явление. Эти ребята выигрывали всё очень долго, что само по себе уникально. Люди привыкли и считают, что Роджер, Рафа, Новак и Энди будут играть всегда. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов Стэна, у него три победы на «Большом шлеме».

Эта пятёрка плюс несколько других игроков, включая и меня, в течение многих лет показывали великолепные результаты, но было бы грустно, если бы их доминирование продолжалось, а молодые теннисисты не могли составить им конкуренцию", — приводит слова Бердыха Tennis World.