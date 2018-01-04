Завершивший карьеру Роддик стал отцом во второй раз

Экс-чемпион US Open Энди Роддик, завершивший карьеру в 2012 году, во второй раз стал отцом. Его жена фотомодель и актриса Бруклин Деккер ещё в конце ноября подарила ему дочь, которую назвали Стиви. О рождении ребёнка стало известно только 3 января, когда супруга Роддика разместила фотографию с малышкой на своей странице в «Инстаграме».

У супругов уже есть двухлетний сын Хэнк. В июле 2017 года стало известно, что пара, находящаяся в браке с 2009 года, ожидает появления дочери.

Фото доступно в «инстаграме» Бруклин Деккер.