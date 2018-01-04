Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дохе и сыграет с Пельей

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дохе. В четвертьфинале Рублёв в двух сетах обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 6:3, 7:5. Матч продолжался полтора часа. Рублёв 2 раза подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Чорича 6 эйсов, 2 ошибки на подаче и 1 брейк.

За выход в финал турнира в Дохе Рублёв сыграет с аргентинцем Гидо Пельей, который в своём четвертьфинале взял верх над Мирзой Башичем (Q) из Боснии и Герцеговины со счётом 6:2, 6:3.