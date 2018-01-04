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Монфис стал соперником Тима в полуфинале турнира в Дохе

Теннис

Французский теннисист Гаэль Монфис, получивший «уайлд-кард» от организаторов, стал последним полуфиналистом турнира в Дохе. В четвертьфинале Монфис в двух сетах обыграл немца Петера Гоёвчика со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Матч продолжался 1 час 27 минут. Монфис 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Гоёвчика 2 реализованных брейка из 3. Монфис во второй раз в карьере обыграл Гоёвчика в двух проведённых матчах.

За выход в финал Монфис сыграет с первой ракеткой турнира, австрийцем Домиником Тимом.

Доха 2018. 1/4 финала
04 января 2018 года, четверг. 21:00 МСК
Гаэль
Монфис
Петер
Гоёвчик
6:3 7:6
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