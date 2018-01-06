Гёргес вышла в полуфинал в Окленде, Стрыцова вылетела

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес (2) пробилась в полуфинал турнира в Окленде. В четвертьфинале она одолела представительницу Словении Полону Херцог — 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 33 минуты. На счету Гёргес 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта. Херцог подала навылет три раза при двух двойных ошибках и упустила единственный брейк-пойнт.

За место в финале Гёргес сыграет с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй, которая в четвертьфинале одержала волевую победу над чешкой Барборой Стрыцовой (3) — 0:6, 6:2, 6:2. Эта встреча длилась 1 час 55 минут. Се Шувэй совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов, тогда как на счету Стрыцовой 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта.