Александрова вышла в финал квалификации турнира в Сиднее

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в финал квалификации турнира в Сиднее, призовой фонд которого превышает $ 700 тыс. Во втором раунде россиянка одолела представительницу Канады Габриэлу Дабровски — 6:2, 5:7, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 44 минуты. На счету Александровой 8 эйсов, 11 двойных ошибок и 7 из 18 реализованных брейк-пойнтов. Дабровски подала навылет 11 раз, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.

За право сыграть в основной сетке турнира Екатерина поспорит с американкой Катрин Беллис (8).